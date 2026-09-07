Octobre Rose: Loto Salle Le Mousker Saint-Philibert
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Le Mousker · Saint-Philibert
Informations pratiques
Saint-Philibert
Octobre Rose: Loto
Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par Tous en coeur 56 : 5 amies qui ont à cœur d’organiser des manifestations au profit de la lutte contre le cancer.
Leur devise : « Sensibilisation, prévention et information »
Leur but : Récolter des fonds pour des associations locales.
Des lots, de la bonne humeur, un peu de suspense… et peut-être la fameuse phrase : « Allez… juste un petit numéro, j’y suis presque ! » .
Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 43 59 61 77
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English :
L’événement Octobre Rose: Loto Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon