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AGENDA · Saint-Philibert

Octobre Rose: Loto Salle Le Mousker Saint-Philibert

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Le Mousker · Saint-Philibert

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Le Mousker
Adresse
2 Ter Rue Jean-François Gouzer
Ville
56470 Saint-Philibert
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Philibert

Octobre Rose: Loto

Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Organisé par Tous en coeur 56 : 5 amies qui ont à cœur d’organiser des manifestations au profit de la lutte contre le cancer.
Leur devise : « Sensibilisation, prévention et information »
Leur but : Récolter des fonds pour des associations locales.

Des lots, de la bonne humeur, un peu de suspense… et peut-être la fameuse phrase : « Allez… juste un petit numéro, j’y suis presque ! »   .

Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 43 59 61 77 

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English :

L’événement Octobre Rose: Loto Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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