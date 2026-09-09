Informations pratiques

Lupsault

Octobre Rose

Cimetière Lupsault Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Intégralement reversé à la Ligue contre le cancer.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

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Cimetière Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 52 84 14

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English :

L’événement Octobre Rose Lupsault a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente