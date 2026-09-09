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AGENDA · Lupsault

Octobre Rose Lupsault

dimanche 18 octobre 2026 · Lupsault

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cimetière
Ville
16140 Lupsault
Département
Charente
Tarif
5 5 5 Intégralement reversé à la Ligue contre le cancer.

Lupsault

Octobre Rose

Cimetière Lupsault Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Intégralement reversé à la Ligue contre le cancer.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

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Cimetière Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 52 84 14 

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English :

L’événement Octobre Rose Lupsault a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente