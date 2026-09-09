AGENDA · Lupsault
Octobre Rose Lupsault
dimanche 18 octobre 2026 · Lupsault
Informations pratiques
Lupsault
Octobre Rose
Cimetière Lupsault Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Intégralement reversé à la Ligue contre le cancer.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
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Cimetière Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 52 84 14
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English :
L’événement Octobre Rose Lupsault a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente