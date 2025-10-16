Octobre rose LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Octobre rose LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 16 octobre 2025.

Octobre rose

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Rendez-vous à 14h sur la terrasse des Thermes !

À 14h15, départ de la Marche Rose. Au programme de cette balade découverte du Pont Napoléon, de la Chapelle Solférino, du centre de Luz, du Château Sainte-Marie, et enfin, retour aux Thermes.

À l’issue de cette marche, à 16h, profitez d’activités « Bien-être » au parc Claude Massoure, suivies d’un pot de convivialité offert par la Mairie de Luz-Saint-Sauveur.

À 19h30, soirée dansante participative au hall thermal de Luzéa.

Inscriptions à l’accueil de Luzéa ou au 05 62 92 81 58.

NB En cas de pluie, l’animation « Bien-être » se déroulera au Forum.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58

English :

See you at 2pm on the Spa terrace!

At 2.15pm, departure of the Pink Walk. On the program: Pont Napoléon, Chapelle Solférino, the center of Luz, Château Sainte-Marie, and back to the Spa.

After the walk, at 4 p.m., enjoy some wellness activities in the Parc Claude Massoure, followed by a convivial drink hosted by the Mairie de Luz-Saint-Sauveur.

At 7:30 p.m., an evening of dancing in the Luzéa thermal hall.

Registration at Luzéa reception or on 05 62 92 81 58.

NB: In the event of rain, the « Bien-être » event will take place at the Forum.

German :

Wir treffen uns um 14 Uhr auf der Terrasse der Thermen!

Um 14:15 Uhr startet der Rosa Marsch. Auf dem Programm dieses Spaziergangs stehen: Entdeckung der Napoleonbrücke, der Solferino-Kapelle, des Zentrums von Luz, des Château Sainte-Marie und schließlich die Rückkehr zu den Thermen.

Im Anschluss an die Wanderung können Sie um 16 Uhr an Wellness-Aktivitäten im Park Claude Massoure teilnehmen, gefolgt von einem Umtrunk, der vom Rathaus von Luz-Saint-Sauveur angeboten wird.

Um 19:30 Uhr findet ein Tanzabend in der Thermalhalle von Luzéa statt.

Anmeldungen an der Rezeption von Luzéa oder unter 05 62 92 81 58.

NB: Bei Regen findet die Animation « Wohlbefinden » im Forum statt.

Italiano :

Ci vediamo alle 14.00 sulla terrazza della Spa!

La Passeggiata in rosa inizia alle 14.15. In programma: scoperta del Pont Napoléon, della Chapelle Solférino, del centro di Luz, del Château Sainte-Marie e infine ritorno alle Terme.

Al termine della passeggiata, alle 16.00, attività di « benessere » nel Parco Claude Massoure, seguite da un aperitivo conviviale offerto dalla Mairie de Luz-Saint-Sauveur.

Alle 19.30 si terrà una festa da ballo nella sala delle terme di Luzéa.

Iscrizioni presso la reception della Luzéa o al numero 05 62 92 81 58.

NB: In caso di pioggia, l’evento « Benessere » si svolgerà al Forum.

Espanol :

Nos vemos a las 14.00 horas en la terraza del balneario

El Paseo Rosa comienza a las 14.15 h. En el programa: descubrir el Puente Napoleón, la Capilla Solférino, el centro de Luz, el Castillo Sainte-Marie y, por último, regresar al Balneario.

Al final del paseo, a las 16:00 h, disfrute de las actividades « Bienestar » en el Parque Claude Massoure, seguidas de una copa de convivencia ofrecida por el Ayuntamiento de Luz-Saint-Sauveur.

A las 19.30 h, fiesta de baile en la sala termal de Luzéa.

Inscripciones en la recepción de Luzéa o en el 05 62 92 81 58.

NB: En caso de lluvia, el evento « Bienestar » tendrá lugar en el Foro.

