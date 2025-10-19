Octobre Rose Rue de la voie ferrée Maen Roch

La commune de Maen Roch, en partenariat avec le Pôle Santé du Coglais et la Ligue contre le Cancer, vous invite à participerà une journée de sensibilisation et d’animation dans le cadre d’Octobre Rose.

Au programme

– 9h00 Départ libres pour la randonnée de 11,5 km préparé par Coglais Marche Nordique

– 9h45 Départ encadré pour la marche famille (6 km) avec Coglais Marche Nordique

– 10h à 10h45 Danse en ligne avec Maen Roch Danse

– 11h à 12h Tournoi famillial

La Maison Sport Santé vous propose un tournoi famille. 8 familles de 3 ou 4 personnes pourront s’affronter via différents jeux. Les enfants doivent avoir plus de 7 ans. Des places de piscine seront à gagner.

– 11h à 12h Massage du visage en binôme

L’association Intention Zen vous fera découvrir la pratique du massage du visage japonais en BINÔME appelé Kobido.

Pensez à prendre un plaid pour l’atelier.

Et toute la journée stands d’autopalpation et de sensibilisation

En participant aux activités, le règlement des 10 € donnera droit à un tee-shirt, une boisson (thé, café ou eau) et permettra de participer à un tirage au sort pour gagner un vélo à assistance électrique.

Buvette et restauration sur place

Les profits seront reversés au Centre Eugène Marquis et à l’association Sénopôle de Cesson-Sevigné. .

