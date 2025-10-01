Octobre Rose Magnac-Bourg

Octobre Rose Magnac-Bourg mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose

2, place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

L’office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne s’associe à Octobre Rose avec la vente de produits.

Les Bénéfices seront reversés à l’association Avenirs CHU Limoges.

Quel est le but d’Octobre Rose ?

Octobre Rose un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Tous les ans au mois d’octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c’est l’objectif de la campagne

Vente de mugs, boucles d’oreilles, stylos, portes clés et marques pages créé par GL Créations France.

Possibilité de passer des commandes de produits.

Ouvert le lundi de 14h-18h, mardi , du mardi au vendredi 9h-12h/14h-18h et samedi 9h-12h.

Fermé le dimanche et jours fériés. .

2, place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

