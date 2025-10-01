Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose Les Moussaillons Eu
Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose Les Moussaillons Eu mercredi 1 octobre 2025.
Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose
Les Moussaillons Immeuble les Dahlias Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
Date(s) :
2025-10-01
Avec le pôle familles de l’Ancrage, Maman, c’est quoi Octobre rose ? , Animation parent enfant sur la découverte adaptée du
cancer du sein, et la réalisation à 4 mains de miroirs pour l’initiation à l’autosurveillance.
Aux Moussaillons (Immeuble dahlias, boulevard du calvaire au Tréport).
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 02 27 28 06 50. .
Les Moussaillons Immeuble les Dahlias Eu 764700 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50
English : Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose Eu a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers