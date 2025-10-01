Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose Les Moussaillons Eu

Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose Les Moussaillons Eu mercredi 1 octobre 2025.

Octobre rose Maman, c’est quoi Octobre rose

Les Moussaillons Immeuble les Dahlias Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

2025-10-01

Avec le pôle familles de l’Ancrage, Maman, c’est quoi Octobre rose ? , Animation parent enfant sur la découverte adaptée du

cancer du sein, et la réalisation à 4 mains de miroirs pour l’initiation à l’autosurveillance.

Aux Moussaillons (Immeuble dahlias, boulevard du calvaire au Tréport).

Gratuit. Inscriptions obligatoires au 02 27 28 06 50. .

Les Moussaillons Immeuble les Dahlias Eu 764700 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50

