Octobre Rose Marche à La Frette Tergnier
Octobre Rose Marche à La Frette Tergnier dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose Marche à La Frette
Rue de la Prairie Tergnier Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Une marche sera organisée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein
le dimanche 5 octobre 2025
horaire à venir
à La Frette La base de loisirs (rue de la Prairie, 02700 Tergnier)
2 distances, 5km et 10km .
Rue de la Prairie Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 21 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose Marche à La Frette Tergnier a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard