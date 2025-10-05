Octobre Rose Marche à La Frette Tergnier

Octobre Rose Marche à La Frette Tergnier dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose Marche à La Frette

Rue de la Prairie Tergnier Aisne

Une marche sera organisée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

le dimanche 5 octobre 2025

horaire à venir

à La Frette La base de loisirs (rue de la Prairie, 02700 Tergnier)

2 distances, 5km et 10km .

Rue de la Prairie Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 21 20

