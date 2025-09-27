Octobre rose Marche accompagnée Thézac
Octobre rose Marche accompagnée Thézac samedi 27 septembre 2025.
Octobre rose Marche accompagnée
Au bourg Thézac Lot-et-Garonne
Dans le cadre d’Octobre Rose une marche de 6 et/ou 8 km est organisée pour la prévention et le dépistage des cancers du sein et du colon.
Les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer.
Inscriptions à partir de 9h, départ des randonnées à 9h30.
Un café d’accueil et un apéritif sont offerts. Apporter vos gobelets.
1 pain acheté ce samedi = 1€ reversé
Les semeurs de pains
Fournil de Thézac
La participation de chacun est essentielle afin de faire reculer la maladie. Donc toutes et tous à Thézac le samedi 27 septembre ! .
Au bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26
English : Octobre rose Marche accompagnée
As part of Pink October, a 6 and/or 8 km walk is being organized for the prevention and screening of breast and colon cancer.
Registration starts at 9:00 a.m., with hikes departing at 9:30 a.m.
A welcome coffee and aperitif are provided. Bring your own cups.
German : Octobre rose Marche accompagnée
Im Rahmen des Rosa Oktobers wird ein 6 und/oder 8 km langer Marsch zur Prävention und Früherkennung von Brust- und Darmkrebs organisiert.
Die Einnahmen kommen der Krebsforschung zugute.
Italiano :
Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, viene organizzata una camminata di 6 km e/o 8 km per la prevenzione e lo screening del cancro al seno e al colon.
Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro.
Espanol : Octobre rose Marche accompagnée
En el marco del Octubre Rosa, se organiza una marcha de 6 u 8 km para prevenir y detectar el cáncer de mama y de colon.
Los beneficios se donarán a la investigación del cáncer.
