Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre

La Soule se mobilise pour octobre rose.
Marche de 5 km et course de 10 km au départ de la place Jean Lougarot. Sur inscription auprès des offices de tourisme ou en ligne. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer 64 et à l’association Miralutz. Les enfants sont les bienvenus sans inscription. Animation musicale et vente de boissons et de pastetx pour bien terminer la journée. .
Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
