Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

La Soule se mobilise pour octobre rose.

Marche de 5 km et course de 10 km au départ de la place Jean Lougarot. Sur inscription auprès des offices de tourisme ou en ligne. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer 64 et à l’association Miralutz. Les enfants sont les bienvenus sans inscription. Animation musicale et vente de boissons et de pastetx pour bien terminer la journée. .

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

