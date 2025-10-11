Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Tardets-Sorholus
Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Tardets-Sorholus samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein
Place Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
La Soule se mobilise pour octobre rose.
Comme l’an passé, vous pourrez participer à une marche de 7 km. Départ place de Tardets. Sans inscription. .
Place Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
