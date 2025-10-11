Octobre rose Marche course ateliers de prévention Maison de santé plurisdisciplinaire MSP Arudy

Octobre rose Marche course ateliers de prévention

Maison de santé plurisdisciplinaire MSP 4 Avenue des Pyrénées Arudy Pyrénées-Atlantiques

Pour la troisième année consécutive, la Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) d’Arudy proposent une journée Octobre rose autour de la prévention contre le cancer du sein, colorectal et du col de l’utérus. Des ateliers de dépistage seront mis en place avec des professionnel·les de santé.

9h Café offert

9h30 Il y aura également marche découverte, encadrée par les associations Nature Propre et Cant’Aussau, qui passera par la Recyclerie, le Secours populaire, la mairie d’Arudy et le CoCoTier(s).

10h30 Marche sportive de 6,4 km (routes et chemins).

11h Course de 6,4 km (routes et chemins).

Marche sportive et course 10 € qui seront reversés totalement à la Ligue contre le cancer. Inscription sur Pyrénées Chrono https://pyreneeschrono.fr/evenement/course-octobre-rose-darudy/

Il y aura également un stand pour s’inscrire aux activités des jours suivants ! (places limitées) .

Maison de santé plurisdisciplinaire MSP 4 Avenue des Pyrénées Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 85 27

