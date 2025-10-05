Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon Lesperon

Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon Lesperon dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon

14 place René Cousseau, fronton Lesperon Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez participer à la troisième édition d’Octobre Rose !

9h Au fronton

9h50 Echauffement en musique

10h Départ de la course de 8km

11h Départ de la marche de 8km/3km

12h30 Tirage de la tombola et élection de la « Best Pink Team » et meilleur déguisement

15h Concert à l’église avec Evol et Cantissimo

Venez participer à la troisième édition d’Octobre Rose, une Marche et une Course Solidaire sont organisées par l’association de la Gym Volontaire à Lesperon. Dress code rose et/ou déguisé

9h Au fronton

9h50 Echauffement en musique

10h Départ de la course de 8km

11h Départ de la marche de 8km/3km

12h30 Tirage de la tombola, élection de la » Best Pink Team » et meilleur déguisement

15h Concert à l’église avec les ensembles Evol d’Onesse et Laharie dirigé par Monique Gracié et Cantissimo de Herm dirigé par Françoise Brun

Inscription course et marche 8 euros .

14 place René Cousseau, fronton Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 15 06 gymlesperon@gmail.com

English : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon

Come and take part in the third edition of Pink October!

9am At the fronton

9:50 am Warm-up with music

10am Start of the 8km race

11am Start of the 8km/3km walk

12:30 Tombola draw and election of « Best Pink Team » and best costume

3pm Church concert with Evol and Cantissimo

German : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon

Nehmen Sie an der dritten Ausgabe des Rosa Oktobers teil!

9:00 Uhr Auf dem Giebel

9.50 Uhr Aufwärmen mit Musik

10 Uhr Start des 8km-Laufs

11 Uhr Start der Wanderung 8km/3km

12.30 Uhr Ziehung der Tombola und Wahl des « Best Pink Team » und der besten Verkleidung

15 Uhr Konzert in der Kirche mit Evol und Cantissimo

Italiano :

Venite a partecipare alla terza edizione dell’Ottobre Rosa!

9.00 Fronton

9.50 Riscaldamento con musica

10.00 Partenza della gara di 8 km

11:00 Partenza della camminata di 8km/3km

12.30 Sorteggio della tombola ed elezione della « Miglior squadra rosa » e del miglior costume in maschera

15:00 Concerto in chiesa con Evol e Cantissimo

Espanol : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon

Participe en la tercera edición del Octubre Rosa

9h Frontón

9.50h Calentamiento con música

10h Salida de la carrera de 8 km

11h Inicio de la marcha de 8/3 km

12:30 Sorteo de la tómbola y elección del « Mejor Equipo Rosa » y del mejor disfraz

15h Concierto en la iglesia con Evol y Cantissimo

