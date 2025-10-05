Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon Lesperon
14 place René Cousseau, fronton Lesperon Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Venez participer à la troisième édition d’Octobre Rose !
Venez participer à la troisième édition d’Octobre Rose, une Marche et une Course Solidaire sont organisées par l’association de la Gym Volontaire à Lesperon. Dress code rose et/ou déguisé
Inscription course et marche 8 euros .
14 place René Cousseau, fronton Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 15 06 gymlesperon@gmail.com
English : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon
Come and take part in the third edition of Pink October!
9am At the fronton
9:50 am Warm-up with music
10am Start of the 8km race
11am Start of the 8km/3km walk
12:30 Tombola draw and election of « Best Pink Team » and best costume
3pm Church concert with Evol and Cantissimo
German : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon
Nehmen Sie an der dritten Ausgabe des Rosa Oktobers teil!
9:00 Uhr Auf dem Giebel
9.50 Uhr Aufwärmen mit Musik
10 Uhr Start des 8km-Laufs
11 Uhr Start der Wanderung 8km/3km
12.30 Uhr Ziehung der Tombola und Wahl des « Best Pink Team » und der besten Verkleidung
15 Uhr Konzert in der Kirche mit Evol und Cantissimo
Italiano :
Venite a partecipare alla terza edizione dell’Ottobre Rosa!
9.00 Fronton
9.50 Riscaldamento con musica
10.00 Partenza della gara di 8 km
11:00 Partenza della camminata di 8km/3km
12.30 Sorteggio della tombola ed elezione della « Miglior squadra rosa » e del miglior costume in maschera
15:00 Concerto in chiesa con Evol e Cantissimo
Espanol : Octobre Rose Marche/ Course soldiaire contre le cancer Lesperon
Participe en la tercera edición del Octubre Rosa
9h Frontón
9.50h Calentamiento con música
10h Salida de la carrera de 8 km
11h Inicio de la marcha de 8/3 km
12:30 Sorteo de la tómbola y elección del « Mejor Equipo Rosa » y del mejor disfraz
15h Concierto en la iglesia con Evol y Cantissimo
