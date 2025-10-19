Octobre rose Marche, course, trail Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Octobre rose Marche, course, trail Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose Marche, course, trail

40 Rue André Delignière Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Inscription 2€ par participant.

Départ du gymnase Camille Marcan-Dumesnil (salle polyvalente) pour une marche, course ou marche trail de 7

ou 15 km, organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.

Vente de goodies sur place.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer de la Somme.

40 Rue André Delignière Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Registration: 2? per participant.

Departure from the Camille Marcan-Dumesnil gymnasium (salle polyvalente) for a 7 or

or 15 km, organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.

Goodies for sale on site.

All profits will be donated to the Ligue contre le cancer de la Somme.

German :

Einschreibung: 2? pro Teilnehmer.

Start von der Sporthalle Camille Marcan-Dumesnil (Mehrzweckhalle) für eine Wanderung, einen Lauf oder eine Trailwanderung von 7 km

oder 15 km, organisiert von der Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.

Verkauf von Goodies vor Ort.

Der gesamte Erlös geht an die Krebsliga der Somme.

Italiano :

Iscrizione: 2? per partecipante.

Partenza dalla palestra Camille Marcan-Dumesnil (sala polivalente) per una passeggiata, una corsa o un trail di 7 o 15 km, organizzata dall’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte

o 15 km, organizzata dall’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.

Vendita di prodotti sul posto.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer de la Somme.

Espanol :

Inscripción: 2? por participante.

Salida desde el gimnasio Camille Marcan-Dumesnil (sala polivalente) para una marcha, carrera o trail de 7

o 15 km, organizado por la Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.

Venta de regalos in situ.

Todos los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer de la Somme.

