Octobre rose Marche, course, trail Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Octobre rose Marche, course, trail Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dimanche 19 octobre 2025.
Octobre rose Marche, course, trail
40 Rue André Delignière Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Inscription 2€ par participant.
Départ du gymnase Camille Marcan-Dumesnil (salle polyvalente) pour une marche, course ou marche trail de 7
ou 15 km, organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.
Vente de goodies sur place.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer de la Somme.
40 Rue André Delignière Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Registration: 2? per participant.
Departure from the Camille Marcan-Dumesnil gymnasium (salle polyvalente) for a 7 or
or 15 km, organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.
Goodies for sale on site.
All profits will be donated to the Ligue contre le cancer de la Somme.
German :
Einschreibung: 2? pro Teilnehmer.
Start von der Sporthalle Camille Marcan-Dumesnil (Mehrzweckhalle) für eine Wanderung, einen Lauf oder eine Trailwanderung von 7 km
oder 15 km, organisiert von der Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin- Lamotte.
Verkauf von Goodies vor Ort.
Der gesamte Erlös geht an die Krebsliga der Somme.
Italiano :
Iscrizione: 2? per partecipante.
Partenza dalla palestra Camille Marcan-Dumesnil (sala polivalente) per una passeggiata, una corsa o un trail di 7 o 15 km, organizzata dall’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte
o 15 km, organizzata dall’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.
Vendita di prodotti sul posto.
L’intero ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer de la Somme.
Espanol :
Inscripción: 2? por participante.
Salida desde el gimnasio Camille Marcan-Dumesnil (sala polivalente) para una marcha, carrera o trail de 7
o 15 km, organizado por la Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Quentin-Lamotte.
Venta de regalos in situ.
Todos los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer de la Somme.
