Octobre rose Marche, cyclo rose, mobylettes roses Saint-Rémy-Boscrocourt dimanche 5 octobre 2025.

Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

– Cyclo rose départs groupés du brevet route à 8h00 pour le 90 km, 8h30 pour le 60 km, 9h15 pour le 35 km et à 9h30 pour le circuit famille de 20 km encadré .

– Marche rose / randonnée pédestre départs à 9h40 pour le circuit de 10 km et à 10h00 pour le circuit de 5 km.

– Mobylettes rose rassemblement à 9h30 et départ de la balade à 10h00 avec exposition au retour.

Sandwichs et boissons à l’arrivée.

– 11h30 lâcher de ballons.

– 11h40 tirage de la tombola.

100% des recettes et dons versés au centre H. BECQUEREL. .

Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 03 00 contact@saint-remy-boscrocourt.fr

