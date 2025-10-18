Octobre rose marche de 5 km Villerville

Départ de la place du Lavoir Villerville Calvados

Début : 2025-10-18 10:00:00

En ce mois d’octobre rose, l’association Cap Forme propose une marche de 5 kilomètres, conviviale, ludique et ouverte à tous, au profit de la Ligue contre le cancer. Un cocktail rose sera offert à l’arrivée. Echauffement à 10h, départ à 10h30.

Départ de la place du Lavoir Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Octobre rose marche de 5 km

The Cap Forme association is organizing a 5-kilometer walk in aid of the Ligue contre le cancer, in the month of October. A pink cocktail will be offered at the finish.

German : Octobre rose marche de 5 km

Im rosa Oktober bietet der Verein Cap Forme eine gesellige, spielerische und für alle offene Wanderung von 5 Kilometern Länge zugunsten der Krebsliga an. Bei der Ankunft wird ein rosa Cocktail angeboten. Aufwärmen um 10 Uhr, Start um 10:30 Uhr.

Italiano :

In questo mese di ottobre rosa, l’associazione Cap Forme organizza una passeggiata di 5 chilometri a favore della Ligue contre le cancer, che sarà divertente, amichevole e aperta a tutti. All’arrivo sarà offerto un cocktail rosa. Riscaldamento alle 10.00, partenza alle 10.30.

Espanol :

En este mes de octubre rosa, la asociación Cap Forme organiza una marcha de 5 kilómetros a beneficio de la Ligue contre le cancer, lúdica, amistosa y abierta a todos. A la llegada se ofrecerá un cóctel rosa. Calentamiento a las 10.00 y salida a las 10.30.

L’événement Octobre rose marche de 5 km Villerville a été mis à jour le 2025-09-23 par OT SPL Deauville