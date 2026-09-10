Octobre rose : marche de 5 km Villerville
samedi 10 octobre 2026 · Villerville
Informations pratiques
Villerville
Octobre rose : marche de 5 km
Rez-de-jardin de la Mairie Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
En ce mois d’octobre rose, l’association Cap Forme propose une marche de 5 kilomètres, conviviale, ludique et ouverte à tous, au profit de la Ligue contre le cancer. Echauffement à 10h, départ à 10h0.
En ce mois d’octobre rose, l’association Cap Forme propose une marche de 5 kilomètres, conviviale, ludique et ouverte à tous, au profit de la Ligue contre le cancer. Echauffement à 10h, départ à 10h30. .
Rez-de-jardin de la Mairie Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Octobre rose : marche de 5 km
This October, in support of Breast Cancer Awareness Month, the Cap Forme charity is organising a 5-kilometre walk – a friendly, fun event open to all – in aid of the Cancer League. Warm-up at 10.00, start at 10.00.
L’événement Octobre rose : marche de 5 km Villerville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT SPL Deauville
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