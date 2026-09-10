Informations pratiques

Villerville

Octobre rose : marche de 5 km

Rez-de-jardin de la Mairie Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

En ce mois d’octobre rose, l’association Cap Forme propose une marche de 5 kilomètres, conviviale, ludique et ouverte à tous, au profit de la Ligue contre le cancer. Echauffement à 10h, départ à 10h0.

En ce mois d’octobre rose, l’association Cap Forme propose une marche de 5 kilomètres, conviviale, ludique et ouverte à tous, au profit de la Ligue contre le cancer. Echauffement à 10h, départ à 10h30. .

Rez-de-jardin de la Mairie Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Octobre rose : marche de 5 km

This October, in support of Breast Cancer Awareness Month, the Cap Forme charity is organising a 5-kilometre walk – a friendly, fun event open to all – in aid of the Cancer League. Warm-up at 10.00, start at 10.00.

L’événement Octobre rose : marche de 5 km Villerville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT SPL Deauville