Octobre rose Marche de 6 kms Nuaillé-d’Aunis
Octobre rose Marche de 6 kms Nuaillé-d’Aunis dimanche 12 octobre 2025.
Octobre rose Marche de 6 kms
Place du Pigeonnier Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, venez effectuer une marche de 6 kms environ.
Les bénéfices de la marche seront reversés à l’association de lutte contre le cancer du sein.
Place du Pigeonnier Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 45 38 31 lesrosesdumarais@gmail.com
English :
As part of the Pink October campaign, come and take part in a 6 km walk.
Profits from the walk will be donated to the association fighting breast cancer.
German :
Im Rahmen der Kampagne Rosa Oktober können Sie an einem Spaziergang von ca. 6 km teilnehmen.
Der Erlös der Wanderung wird an die Brustkrebshilfe gespendet.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, partecipate a una passeggiata di 6 km.
Il ricavato della camminata sarà devoluto all’associazione per il cancro al seno.
Espanol :
Como parte de la campaña Octubre Rosa, venga y participe en una marcha de 6 km.
Los beneficios de la marcha se donarán a la organización benéfica contra el cáncer de mama.
