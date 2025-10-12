Octobre rose Marche de 6 kms Nuaillé-d’Aunis

Octobre rose Marche de 6 kms Nuaillé-d’Aunis dimanche 12 octobre 2025.

Octobre rose Marche de 6 kms

Place du Pigeonnier Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, venez effectuer une marche de 6 kms environ.

Les bénéfices de la marche seront reversés à l’association de lutte contre le cancer du sein.

.

Place du Pigeonnier Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 45 38 31 lesrosesdumarais@gmail.com

English :

As part of the Pink October campaign, come and take part in a 6 km walk.

Profits from the walk will be donated to the association fighting breast cancer.

German :

Im Rahmen der Kampagne Rosa Oktober können Sie an einem Spaziergang von ca. 6 km teilnehmen.

Der Erlös der Wanderung wird an die Brustkrebshilfe gespendet.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, partecipate a una passeggiata di 6 km.

Il ricavato della camminata sarà devoluto all’associazione per il cancro al seno.

Espanol :

Como parte de la campaña Octubre Rosa, venga y participe en una marcha de 6 km.

Los beneficios de la marcha se donarán a la organización benéfica contra el cáncer de mama.

L’événement Octobre rose Marche de 6 kms Nuaillé-d’Aunis a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin