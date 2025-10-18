Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer

Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose Marche de 8 km

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-18 14:00:00
2025-10-18

Départ 14h
Parking rue Faidherbe La Mollière
Organisée par les Loups Phoques Cayolais
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 89 63 97 58 

English :

Departure 2 p.m
Parking rue Faidherbe La Mollière
Organized by Loups Phoques Cayolais

German :

Abfahrt 14h
Parkplatz Rue Faidherbe La Mollière
Organisiert von den Loups Phoques Cayolais

Italiano :

Partenza alle 14:00
Parcheggio di Rue Faidherbe La Mollière
Organizzato da Loups Phoques Cayolais

Espanol :

Salida a las 14h00
Aparcamiento de la calle Faidherbe La Mollière
Organizado por Loups Phoques Cayolais

L’événement Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME