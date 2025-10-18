Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer
Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.
Octobre rose Marche de 8 km
Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-10-18 14:00:00
Organisée par les Loups Phoques Cayolais
Départ 14h
Parking rue Faidherbe La Mollière
Organisée par les Loups Phoques Cayolais .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 89 63 97 58
English :
Departure 2 p.m
Parking rue Faidherbe La Mollière
Organized by Loups Phoques Cayolais
German :
Abfahrt 14h
Parkplatz Rue Faidherbe La Mollière
Organisiert von den Loups Phoques Cayolais
Italiano :
Partenza alle 14:00
Parcheggio di Rue Faidherbe La Mollière
Organizzato da Loups Phoques Cayolais
Espanol :
Salida a las 14h00
Aparcamiento de la calle Faidherbe La Mollière
Organizado por Loups Phoques Cayolais
