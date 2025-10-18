Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer

Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose Marche de 8 km

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Départ 14h

Parking rue Faidherbe La Mollière

Organisée par les Loups Phoques Cayolais

Départ 14h

Parking rue Faidherbe La Mollière

Organisée par les Loups Phoques Cayolais .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 89 63 97 58

English :

Departure 2 p.m

Parking rue Faidherbe La Mollière

Organized by Loups Phoques Cayolais

German :

Abfahrt 14h

Parkplatz Rue Faidherbe La Mollière

Organisiert von den Loups Phoques Cayolais

Italiano :

Partenza alle 14:00

Parcheggio di Rue Faidherbe La Mollière

Organizzato da Loups Phoques Cayolais

Espanol :

Salida a las 14h00

Aparcamiento de la calle Faidherbe La Mollière

Organizado por Loups Phoques Cayolais

L’événement Octobre rose Marche de 8 km Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME