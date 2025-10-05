OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM Loubejac

OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM Loubejac dimanche 5 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM

Salle des Fêtes Loubejac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre d’Octobre Rose venez nombreux à la Marche de 8,5 km et 5 km,ouvert à tous: départ de la salle des fêtes de Loubejac

accueil à 9h30 café-viennoiserie

10h départ de la marche mi-parcours boissons rafraichissantes

12h30 vin d’honneur partipation de 10 €

Dans le cadre d’Octobre Rose venez nombreux à la Marche de 8,5 km et 5 km,ouvert à tous: départ de la salle des fêtes de Loubejac

accueil à 9h30 café-viennoiserie

10h départ de la marche mi-parcours boissons rafraichissantes

12h30 vin d’honneur partipation de 10 € les fonds récoltés sont versés à la ligue contre le cancer renseignements au 05 53 29 90 48 .

Salle des Fêtes Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 90 48

English :

As part of the Pink October campaign, come along to the 8.5 km and 5 km walks, open to all: departure from the Loubejac village hall

welcome at 9:30 a.m. coffee-viennoiserie

10 a.m. start of the walk halfway along the route refreshments

12:30 pm: vin d’honneur party of 10 ?

German : OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM

Im Rahmen des Rosa Oktobers kommen Sie zahlreich zum 8,5 km und 5 km langen Marsch, der für alle offen ist: Start am Festsaal von Loubejac

empfang um 9.30 Uhr Kaffee und Gebäck

10 Uhr Start der Wanderung auf halber Strecke Erfrischungsgetränke

12:30 Uhr: Ehrenwein, Teilnahmegebühr 10 ?

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, partecipate alle passeggiate di 8,5 km e 5 km, aperte a tutti: partenza dal municipio di Loubejac

accoglienza alle 9.30 caffè e pasticcini

ore 10.00 inizio della passeggiata a metà percorso rinfresco

ore 12.30: ricevimento di vino (10 ?)

Espanol : OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM

En el marco de la campaña Octubre Rosa, participe en las marchas de 8,5 km y 5 km, abiertas a todos: salida del ayuntamiento de Loubejac

bienvenida a las 9h30 café y bollería

10 h: inicio de la marcha a mitad del recorrido refrigerio

12.30 h: recepción con vino (10 €)

L’événement OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM Loubejac a été mis à jour le 2025-09-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne