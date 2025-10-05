OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM Loubejac
OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM Loubejac dimanche 5 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM
Salle des Fêtes Loubejac Dordogne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Dans le cadre d’Octobre Rose venez nombreux à la Marche de 8,5 km et 5 km,ouvert à tous: départ de la salle des fêtes de Loubejac
accueil à 9h30 café-viennoiserie
10h départ de la marche mi-parcours boissons rafraichissantes
12h30 vin d’honneur partipation de 10 €
Salle des Fêtes Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 90 48
English :
As part of the Pink October campaign, come along to the 8.5 km and 5 km walks, open to all: departure from the Loubejac village hall
welcome at 9:30 a.m. coffee-viennoiserie
10 a.m. start of the walk halfway along the route refreshments
12:30 pm: vin d’honneur party of 10 ?
German : OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM
Im Rahmen des Rosa Oktobers kommen Sie zahlreich zum 8,5 km und 5 km langen Marsch, der für alle offen ist: Start am Festsaal von Loubejac
empfang um 9.30 Uhr Kaffee und Gebäck
10 Uhr Start der Wanderung auf halber Strecke Erfrischungsgetränke
12:30 Uhr: Ehrenwein, Teilnahmegebühr 10 ?
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, partecipate alle passeggiate di 8,5 km e 5 km, aperte a tutti: partenza dal municipio di Loubejac
accoglienza alle 9.30 caffè e pasticcini
ore 10.00 inizio della passeggiata a metà percorso rinfresco
ore 12.30: ricevimento di vino (10 ?)
Espanol : OCTOBRE ROSE MARCHE DE 8,5 KM et 5 KM
En el marco de la campaña Octubre Rosa, participe en las marchas de 8,5 km y 5 km, abiertas a todos: salida del ayuntamiento de Loubejac
bienvenida a las 9h30 café y bollería
10 h: inicio de la marcha a mitad del recorrido refrigerio
12.30 h: recepción con vino (10 €)
