Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Octobre Rose Marche et cours de gym Mairie Pardies

Octobre Rose Marche et cours de gym

Octobre Rose Marche et cours de gym Mairie Pardies dimanche 19 octobre 2025.

Octobre Rose Marche et cours de gym

Mairie 7 rue Henri IV Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Marche de 5 ou 10 km.
10h à 12h cours de gym accessible à toutes les femmes.   .

Mairie 7 rue Henri IV Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 16 71 

English : Octobre Rose Marche et cours de gym

German : Octobre Rose Marche et cours de gym

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Marche et cours de gym Pardies a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Coeur de Béarn