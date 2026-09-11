[Octobre Rose] Marche et Course à Montigny Montigny
samedi 10 octobre 2026 · Montigny
Informations pratiques
Montigny
[Octobre Rose] Marche et Course à Montigny
Rue des Champs Montigny Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
En ce mois d’Octobre Rose, Montigny et ses habitants se mobilisent !
Marche en famille, course en solo ou en duo : chacun sa façon de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, faisons battre le cœur de Montigny en rose avec le Running Club.
Trois parcours sont proposés :
– Marche de 8 km à 10h
– Courses des jeunes à 14h
– Course duo à 15h avec une boucle de 3,3 km à faire chacun son tour et dernière boucle en duo
Départ et arrivée rue des champs à Montigny pour l’ensemble de la manifestation.
Possibilité de s’inscrire le jour même. .
Rue des Champs Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 36 89 06
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English : [Octobre Rose] Marche et Course à Montigny
L’événement [Octobre Rose] Marche et Course à Montigny Montigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin