Informations pratiques

Montigny

[Octobre Rose] Marche et Course à Montigny

Rue des Champs Montigny Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

En ce mois d’Octobre Rose, Montigny et ses habitants se mobilisent !

Marche en famille, course en solo ou en duo : chacun sa façon de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, faisons battre le cœur de Montigny en rose avec le Running Club.

Trois parcours sont proposés :

– Marche de 8 km à 10h

– Courses des jeunes à 14h

– Course duo à 15h avec une boucle de 3,3 km à faire chacun son tour et dernière boucle en duo

Départ et arrivée rue des champs à Montigny pour l’ensemble de la manifestation.

Possibilité de s’inscrire le jour même. .

Rue des Champs Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 36 89 06

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English : [Octobre Rose] Marche et Course à Montigny

L’événement [Octobre Rose] Marche et Course à Montigny Montigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin