Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction Saint-Hilaire-du-Harcouët

Pour fêter les 60 ans de l’Hôtel de Ville de St-Hilaire, les associations L’avenir de Mortain , Jogg’hilaire , TC des 3 provinces et la mairie proposent une marche de 5km (départ 14h30) au profit de la ligue contre le cancer. Pas besoin d’inscription.

Et un trail urbain de 5 et 10 km (départ 18h). 1€ reversé par dossard à la ligue contre le cancer. Inscription sur Klikego et NCAP.

La Marche et le Trail Urbain passeront dans les lieux emblématique de la ville de St-Hilaire. .

