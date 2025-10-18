Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction Saint-Hilaire-du-Harcouët
Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction
Place Delaporte Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Pour fêter les 60 ans de l’Hôtel de Ville de St-Hilaire, les associations L’avenir de Mortain , Jogg’hilaire , TC des 3 provinces et la mairie proposent une marche de 5km (départ 14h30) au profit de la ligue contre le cancer. Pas besoin d’inscription.
Et un trail urbain de 5 et 10 km (départ 18h). 1€ reversé par dossard à la ligue contre le cancer. Inscription sur Klikego et NCAP.
La Marche et le Trail Urbain passeront dans les lieux emblématique de la ville de St-Hilaire. .
Place Delaporte Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 info@st-hilaire.fr
English : Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose > Marche et trail urbain de la reconstruction Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-10-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts