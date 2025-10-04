OCTOBRE ROSE MARCHE ET TRAIL URBAIN Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

Pour soutenir les patients en cours de traitement de chimiothérapie et la recherche sur les cancers féminins !

La Sein Go Rose 2025 vous donne rendez-vous le samedi 04 octobre au centre ville de Saint Gaudens. Venez marcher ou courir…..les patients ont besoin du plus de soutien possible !

Tee- shirt et dossards à retirer les 2 et 3 octobre de 10h à 19 et le 4 octobre de 9h à 12h salle du cube, 2 place du foirail 31800 SAINT GAUDENS .

English :

To support patients undergoing chemotherapy and women’s cancer research!

German :

Zur Unterstützung von Patientinnen, die sich einer Chemotherapie unterziehen, und der Forschung über Frauenkrebs!

Italiano :

Per sostenere le pazienti in chemioterapia e la ricerca sui tumori femminili!

Espanol :

Para apoyar a las pacientes sometidas a quimioterapia y la investigación sobre el cáncer de la mujer

