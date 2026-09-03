Octobre rose : marche gourmande centre de vacances Montrem

Informations pratiques

Montrem

Octobre rose : marche gourmande

centre de vacances 2409 route du château d’eau Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

À l’occasion d’Octobre rose, une marche gourmande de 10 km avec des haltes gourmandes tout au long du parcours.

10h, centre de vacances.

12 € – 8 € – gratuit -6 ans.

Mairie 05 53 54 60 18

À l’occasion d’Octobre rose, une marche gourmande de 10 km avec des haltes gourmandes tout au long du parcours.

10h, centre de vacances.

12 € – 8 € – gratuit -6 ans.

Mairie 05 53 54 60 18 .

centre de vacances 2409 route du château d’eau Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 60 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose : marche gourmande

%C0 To celebrate Pink October, a 10-km gourmet walk with food stops along the route.

10 a.m., vacation center.

12? – 8? – free for children under 6.

City Hall 05 53 54 60 18

L’événement Octobre rose : marche gourmande Montrem a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord