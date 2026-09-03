Octobre rose : marche gourmande centre de vacances Montrem
dimanche 18 octobre 2026 · centre de vacances · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Octobre rose : marche gourmande
centre de vacances 2409 route du château d’eau Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
À l’occasion d’Octobre rose, une marche gourmande de 10 km avec des haltes gourmandes tout au long du parcours.
10h, centre de vacances.
12 € – 8 € – gratuit -6 ans.
Mairie 05 53 54 60 18
À l’occasion d’Octobre rose, une marche gourmande de 10 km avec des haltes gourmandes tout au long du parcours.
10h, centre de vacances.
12 € – 8 € – gratuit -6 ans.
Mairie 05 53 54 60 18 .
centre de vacances 2409 route du château d’eau Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 60 18
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English : Octobre rose : marche gourmande
%C0 To celebrate Pink October, a 10-km gourmet walk with food stops along the route.
10 a.m., vacation center.
12? – 8? – free for children under 6.
City Hall 05 53 54 60 18
L’événement Octobre rose : marche gourmande Montrem a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord
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