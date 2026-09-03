Informations pratiques

Saint-Pierre-Azif

Octobre rose : Marche « La Rose Aziféenne »

Place de la Mairie Saint-Pierre-Azif Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:45:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Marche rose de 5km sur les sentiers pédestres du village, conviviale et ouverte à toutes et tous. Fonds reversés au centre Baclesse. 8h45 : Inscriptions 9h15 : Echauffement collectif en musique 9h45 : Départ 11h : Echanges et ateliers sur le village rose 12h : Photo collective et verre de l’amitié.

L’association « Vivre et animer Saint-Pierre-Azif » et la Mairie organisent une marche rose de 5 km sur les sentiers pédestres du village, conviviale et ouverte à toutes et tous.

8h45 : Accueil et inscriptions

9h15 : Echauffement collectif en musique

9h45 : Départ de la marche

11h : Echanges et ateliers sur le village rose

12h : Photo collective et verre de l’amitié offert par la Mairie

Un village rose sera organisé sur la place de la Mairie de 9h à 12h avec des ateliers de prévention, de sensibilisation mais aussi d’apprentissage à l’auto-palpation, avec l’association « Les Sains Boobs ».

Buvette, vente de gâteaux et de roses.

L’ensemble des fonds collectés seront reversés au centre François Baclesse de Caen, au profit de la recherche contre le cancer du sein. .

Place de la Mairie Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie mairie.azif@orange.fr

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English : Octobre rose : Marche « La Rose Aziféenne »

A 5km ‘Pink Walk’ along the village footpaths – a friendly event open to everyone. Proceeds will be donated to the Baclesse Centre. 8.45 am: Registration 9.15 am: Group warm-up to music 9.45 am: Start 11 am: Discussions and workshops in the ‘Pink Village’ 12 noon: Group photo and a drink to mark…

L’événement Octobre rose : Marche « La Rose Aziféenne » Saint-Pierre-Azif a été mis à jour le 2026-09-03 par OT SPL Deauville