Octobre Rose Marche Salle des sports Lacq
Octobre Rose Marche Salle des sports Lacq samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose Marche
Salle des sports 1 allée de Saint Quinti Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Inscriptions.
14h30 Marche de 5 ou 10 km.
A l’arrivée, goûter à tous les participants. .
Salle des sports 1 allée de Saint Quinti Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 03 74 45 amicalelacq@gmail.com
English : Octobre Rose Marche
German : Octobre Rose Marche
Italiano :
Espanol : Octobre Rose Marche
L’événement Octobre Rose Marche Lacq a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Coeur de Béarn