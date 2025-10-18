Octobre Rose Marche Salle des sports Lacq

Octobre Rose Marche Salle des sports Lacq samedi 18 octobre 2025.

Octobre Rose Marche

Salle des sports 1 allée de Saint Quinti Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Inscriptions.

14h30 Marche de 5 ou 10 km.

A l’arrivée, goûter à tous les participants. .

Salle des sports 1 allée de Saint Quinti Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 03 74 45 amicalelacq@gmail.com

English : Octobre Rose Marche

German : Octobre Rose Marche

Italiano :

Espanol : Octobre Rose Marche

L’événement Octobre Rose Marche Lacq a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Coeur de Béarn