Octobre Rose Marche Lancieux dimanche 19 octobre 2025.

Place de l’Eglise Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Rendez-vous place de l’Eglise avec les Randonneurs de la baie de Lancieux et l’Association des commerçants et artisans de Lancieux.

Programme

– 9h marche de 10 à 11 km

– 9 h 30 marche de 7 à 8 km

– 10 h marche de 3-4 km (parents, enfants, ouvert à tous)

Les fonds récoltés seront reversés au profit de l’organisme Atout Cœur. .

Place de l’Eglise Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 34 91

L’événement Octobre Rose Marche Lancieux a été mis à jour le 2025-10-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme