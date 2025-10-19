Octobre Rose Marche Lancieux
Octobre Rose Marche Lancieux dimanche 19 octobre 2025.
Octobre Rose Marche
Place de l’Eglise Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Rendez-vous place de l’Eglise avec les Randonneurs de la baie de Lancieux et l’Association des commerçants et artisans de Lancieux.
Programme
– 9h marche de 10 à 11 km
– 9 h 30 marche de 7 à 8 km
– 10 h marche de 3-4 km (parents, enfants, ouvert à tous)
Les fonds récoltés seront reversés au profit de l’organisme Atout Cœur. .
Place de l’Eglise Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 34 91
