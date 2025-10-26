Octobre rose marche Sous la halle de la mairie Le Bugue

dimanche 26 octobre 2025.

Octobre rose marche

Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-10-26

Fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Marche organisée par l’antenne du Bugue de la ligue contre le cancer.

2 circuits 14 et 8 kms

Ouvert à tous avec un élément rose

Café ou thé au départ

Ravitaillement sur le parcours

Soupe à l’arrivée

English : Octobre rose marche

Walk organized by the Le Bugue branch of the Ligue contre le cancer.

2 circuits: 14 and 8 kms

Open to all with a pink element

Coffee or tea at the start

Refreshments along the route

Soup at finish

German : Octobre rose marche

Wanderung, die von der Zweigstelle der Krebsliga in Le Bugue organisiert wird.

2 Strecken: 14 und 8 kms

Offen für alle mit einem rosa Element

Kaffee oder Tee am Start

Verpflegung auf der Strecke

Suppe am Ziel

Italiano :

Passeggiata organizzata dalla sezione di Le Bugue della Lega contro il cancro.

2 circuiti: 14 e 8 km

Aperta a tutti con un elemento rosa

Caffè o tè alla partenza

Ristoro lungo il percorso

Zuppa all’arrivo

Espanol : Octobre rose marche

Marcha organizada por la sección de Le Bugue de la Liga contra el Cáncer.

2 circuitos: 14 y 8 kms

Abierto a todos con un elemento rosa

Café o té en la salida

Refrescos a lo largo del recorrido

Sopa en la meta

L’événement Octobre rose marche Le Bugue a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère