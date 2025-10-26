Octobre rose marche Sous la halle de la mairie Le Bugue
Octobre rose marche Sous la halle de la mairie Le Bugue dimanche 26 octobre 2025.
Octobre rose marche
Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne
Marche organisée par l’antenne du Bugue de la ligue contre le cancer.
2 circuits 14 et 8 kms
Ouvert à tous avec un élément rose
Café ou thé au départ
Ravitaillement sur le parcours
Soupe à l’arrivée
Sous la halle de la mairie 1 place de l'hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Octobre rose marche
Walk organized by the Le Bugue branch of the Ligue contre le cancer.
2 circuits: 14 and 8 kms
Open to all with a pink element
Coffee or tea at the start
Refreshments along the route
Soup at finish
German : Octobre rose marche
Wanderung, die von der Zweigstelle der Krebsliga in Le Bugue organisiert wird.
2 Strecken: 14 und 8 kms
Offen für alle mit einem rosa Element
Kaffee oder Tee am Start
Verpflegung auf der Strecke
Suppe am Ziel
Italiano :
Passeggiata organizzata dalla sezione di Le Bugue della Lega contro il cancro.
2 circuiti: 14 e 8 km
Aperta a tutti con un elemento rosa
Caffè o tè alla partenza
Ristoro lungo il percorso
Zuppa all’arrivo
Espanol : Octobre rose marche
Marcha organizada por la sección de Le Bugue de la Liga contra el Cáncer.
2 circuitos: 14 y 8 kms
Abierto a todos con un elemento rosa
Café o té en la salida
Refrescos a lo largo del recorrido
Sopa en la meta
