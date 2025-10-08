Octobre rose Marche Mers-les-Bains

Octobre rose Marche Mers-les-Bains mercredi 8 octobre 2025.

Octobre rose Marche

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains Somme

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Rendez-vous devant la mairie pour le départ d’une marche avec les enfants de l’accueil de loisirs et les jeunes

de la MFR d’Yzengremer, mais ouverte à toute personne souhaitant les rejoindre.

La marche passera par la rue Jules Barni et l’esplanade jusqu’au poste de secours où les participants formeront le symbole d’octobre rose (avec de la poudre) et seront pris en photo par drone.

Un goûter sera ensuite offert par la municipalité

Avenue Pierre et Marie Curie Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Meet in front of the town hall for the start of a walk with children from the leisure center and young people from

but open to anyone wishing to join them.

The walk will take in the rue Jules Barni and the esplanade as far as the first-aid post, where participants will form the symbol of pink October (with powder) and be photographed by drone.

A snack will then be offered by the municipality

German :

Treffpunkt vor dem Rathaus für den Start einer Wanderung mit den Kindern des Freizeitzentrums und den Jugendlichen der MFR

die Gruppe ist jedoch offen für alle, die sich ihnen anschließen möchten.

Der Marsch führt über die Rue Jules Barni und die Esplanade bis zur Rettungsstation, wo die Teilnehmer das Symbol des Rosa Oktobers (mit Puder) bilden und von einer Drohne fotografiert werden.

Anschließend lädt die Stadtverwaltung zu einem Imbiss ein

Italiano :

Ritrovo davanti al municipio per l’inizio di una passeggiata con i bambini del centro ricreativo e i giovani del MFR d’Yzengremer

dell’MFR d’Yzengremer, ma chiunque voglia partecipare è il benvenuto.

La passeggiata si snoderà lungo la rue Jules Barni e la spianata fino al pronto soccorso, dove i partecipanti formeranno il simbolo dell’ottobre rosa (con la polvere) e si faranno fotografare da un drone.

Il Comune offrirà poi uno spuntino

Espanol :

Encuentro frente al ayuntamiento para iniciar un paseo con los niños del centro de ocio y los jóvenes del MFR de Yzengremer

del MFR d’Yzengremer, pero cualquier persona que desee participar será bienvenida.

El paseo discurrirá por la calle Jules Barni y la explanada hasta el puesto de socorro, donde los participantes formarán el símbolo del octubre rosa (con polvos) y se harán una foto con un dron.

A continuación, el ayuntamiento ofrecerá un tentempié

L’événement Octobre rose Marche Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS