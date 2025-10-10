OCTOBRE ROSE MARCHE NOCTURNE DE 5 KM Beaufay

Beaufay Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

4ème édition marche nocturne

Marche organisé par le comité des fêtes de Beaufay. Cette marche est ouverte à toutes et tous.

Participation de 5€, la totalité de la somme est reversée à la ligue contre le cancer.

Gratuit jusqu’à 14 ans.

Inscriptions sur place à la salle polyvalente à partir de 19h (Gilet fluo obligatoire)

Départ à 20h .

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 94 54 37

English :

4th edition: night walk

German :

4. Ausgabe: Nachtwanderung

Italiano :

4a edizione: passeggiata notturna

Espanol :

4ª edición: paseo nocturno

