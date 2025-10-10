OCTOBRE ROSE MARCHE NOCTURNE DE 5 KM Beaufay
4ème édition marche nocturne
Marche organisé par le comité des fêtes de Beaufay. Cette marche est ouverte à toutes et tous.
Participation de 5€, la totalité de la somme est reversée à la ligue contre le cancer.
Gratuit jusqu’à 14 ans.
Inscriptions sur place à la salle polyvalente à partir de 19h (Gilet fluo obligatoire)
Départ à 20h .
Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 94 54 37
English :
4th edition: night walk
German :
4. Ausgabe: Nachtwanderung
Italiano :
4a edizione: passeggiata notturna
Espanol :
4ª edición: paseo nocturno
