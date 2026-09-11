Informations pratiques

Beaufay

Octobre rose : Marche nocturne de 5km

Beaufay Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

4ème édition : marche nocturne

Marche organisé par le comité des fêtes de Beaufay. Cette marche est ouverte à toutes et tous.

Participation de 5€, la totalité de la somme est reversée à la ligue contre le cancer.

Gratuit jusqu’à 14 ans. Gilet fluo obligatoire.

Inscriptions sur place à la salle polyvalente à partir de 19h

Départ à 20h .

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 94 54 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th edition: night walk

L’événement Octobre rose : Marche nocturne de 5km Beaufay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois