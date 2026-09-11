Octobre rose : Marche nocturne de 5km Beaufay
vendredi 2 octobre 2026 · Beaufay
Informations pratiques
Beaufay
Octobre rose : Marche nocturne de 5km
Beaufay Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 22:00:00
Date(s) :
2026-10-02
4ème édition : marche nocturne
Marche organisé par le comité des fêtes de Beaufay. Cette marche est ouverte à toutes et tous.
Participation de 5€, la totalité de la somme est reversée à la ligue contre le cancer.
Gratuit jusqu’à 14 ans. Gilet fluo obligatoire.
Inscriptions sur place à la salle polyvalente à partir de 19h
Départ à 20h .
Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 94 54 37
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English :
4th edition: night walk
L’événement Octobre rose : Marche nocturne de 5km Beaufay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois