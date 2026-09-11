UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaufay

Octobre rose : Marche nocturne de 5km Beaufay

vendredi 2 octobre 2026 · Beaufay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
72110 Beaufay
Département
Sarthe
Tarif
5 5 5

Beaufay

Octobre rose : Marche nocturne de 5km

Beaufay Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :
2026-10-02

4ème édition : marche nocturne
Marche organisé par le comité des fêtes de Beaufay. Cette marche est ouverte à toutes et tous.
Participation de 5€, la totalité de la somme est reversée à la ligue contre le cancer.
Gratuit jusqu’à 14 ans. Gilet fluo obligatoire.

Inscriptions sur place à la salle polyvalente à partir de 19h
Départ à 20h   .

Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 94 54 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th edition: night walk

L’événement Octobre rose : Marche nocturne de 5km Beaufay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois