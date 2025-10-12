[Octobre Rose] Marche Octobre Rose Roumare

Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Roumare animation village vous propose une marche familiale au profit de la lutte contre le cancer du sein ce dimanche 12 octobre.

Randonnée de 5km, prévoyez des chaussures et vêtements adaptés.

Inscription obligatoire. .

Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie roumare.animation@gmail.com

