Informations pratiques

Roumare

[Octobre Rose] Marche Octobre Rose

Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18 13:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Pour Octobre Rose, Roumare Animation Village vous propose une marche familiale au profit de la lutte contre le cancer du sein ce dimanche 18 octobre.

Rendez-vous Place de la Liberté à partir de 9h45 pour une randonnée de 5km.

Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés.

Inscription obligatoire. Don libre à partir de 5€ à payer sur place. .

Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 48 32 21 roumare.animation@gmail.com

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English : [Octobre Rose] Marche Octobre Rose

L’événement [Octobre Rose] Marche Octobre Rose Roumare a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin