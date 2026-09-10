[Octobre Rose] Marche Octobre Rose Roumare
dimanche 18 octobre 2026 · Roumare
Informations pratiques
Roumare
[Octobre Rose] Marche Octobre Rose
Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18 13:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Pour Octobre Rose, Roumare Animation Village vous propose une marche familiale au profit de la lutte contre le cancer du sein ce dimanche 18 octobre.
Rendez-vous Place de la Liberté à partir de 9h45 pour une randonnée de 5km.
Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés.
Inscription obligatoire. Don libre à partir de 5€ à payer sur place. .
Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 48 32 21 roumare.animation@gmail.com
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English : [Octobre Rose] Marche Octobre Rose
L’événement [Octobre Rose] Marche Octobre Rose Roumare a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin