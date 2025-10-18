Octobre Rose marche organisée à Teuillac Teuillac

Teuillac Gironde

En soutien à la lutte contre le cancer du sein, la municipalité organise une balade conviviale, à partir de 15h30, avec visite commentée du patrimoine de Teuillac.

Sortie d’environ 5km, suivie d’un temps convivial. .

Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 34 55

