Octobre rose Marche Oust-Marest

Octobre rose Marche Oust-Marest dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose Marche

Oust-Marest Somme

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Participation demandée à hauteur de 5€ minimum au profit de la Ligue contre le cancer.

Marche de 10 km, départ à 9h30.

Marche de 5 km, départ à 10h

Stand de réalisations scrapbooking.

Deux marches sont organisées par la commission culture de la commune.

RDV à la salle des fêtes.

Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Minimum donation of 5? to the Ligue contre le cancer.

10 km walk, starting at 9:30 am.

5 km walk, departure at 10am

Scrapbooking stand.

Two walks organized by the commune’s culture committee.

Meeting point at the salle des fêtes.

German :

Es wird um einen Beitrag von mindestens 5 ? zugunsten der Krebsliga gebeten.

10 km lange Wanderung, Start um 9:30 Uhr.

Wanderung von 5 km, Start um 10 Uhr

Stand mit Scrapbooking-Arbeiten.

Zwei Wanderungen werden von der Kulturkommission der Gemeinde organisiert.

RDV am Festsaal.

Italiano :

È richiesto un contributo minimo di 5 euro a favore della Ligue contre le cancer.

Camminata di 10 km, con partenza alle 9.30.

Camminata di 5 km, a partire dalle 10.00

Stand di scrapbooking.

Due passeggiate organizzate dal comitato culturale del comune.

Punto d’incontro presso la sala del villaggio.

Espanol :

Se solicita una contribución mínima de 5€ a beneficio de la Ligue contre le cancer.

Marcha de 10 km, a partir de las 9.30 h.

Marcha de 5 km, a partir de las 10.00 horas

Stand de álbumes de recortes.

Dos marchas organizadas por el comité de cultura del municipio.

Punto de encuentro en el ayuntamiento.

