Octobre Rose marche pédestre et salon du bien-être Saint-Yzan-de-Soudiac

Le bourg Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde

Ce week-end festif propose, dans le cadre d’Octobre Rose samedi salon du bien-être, repas festif le soir et dimanche marches pédestres (familiale 3 kms et 7 kms), animations pour les enfants … .

Le bourg Saint-Yzan-de-Soudiac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 32 75 23

