Octobre rose Marche, rando VTT / équestre Centre Pastel Le Mesnil-Réaume

Octobre rose Marche, rando VTT / équestre Centre Pastel Le Mesnil-Réaume dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose Marche, rando VTT / équestre

Centre Pastel 24 Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Don libre, bénéfices reversés à la ligue contre le cancer.

Le centre d’action sociale Pastel organise (fléchage et départs groupés)

– Des marches départs à 9h00 pour 15 km, 9h20 pour 10km et 9h30 pour 4 km. RDV au Centre Pastel, inscription

sur place.

– Des rando VTT départ à 8h45 pour 40 km et 9h10 pour 20 km. RDV au Centre Pastel, inscription sur place.

– Une randonnée équestre RDV à Melleville à 9h00 pour 20km.

Collation à l’arrivée. .

Centre Pastel 24 Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 03 14

English : Octobre rose Marche, rando VTT / équestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Marche, rando VTT / équestre Le Mesnil-Réaume a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers