Octobre rose Marche rose aquatique Agon-Coutainville

Octobre rose Marche rose aquatique
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
RDV à 14h au club nautique.
La Marche Rose Aquatique est organisée en partenariat avec l’association Rando Terre et Mer, et tous les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le cancer.
Les inscriptions sont ouvertes à tous, à partir de 14 ans.
Le prix demandé sera de 10 euros minimum (libre à chacun de donner plus s’ils le souhaitent.) .
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr
