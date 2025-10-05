Octobre rose Marche rose aquatique Agon-Coutainville

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

RDV à 14h au club nautique.

La Marche Rose Aquatique est organisée en partenariat avec l’association Rando Terre et Mer, et tous les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le cancer.

Les inscriptions sont ouvertes à tous, à partir de 14 ans.

Le prix demandé sera de 10 euros minimum (libre à chacun de donner plus s’ils le souhaitent.) .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr

