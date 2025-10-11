Octobre Rose Marche rose Bézu-Saint-Éloi
Octobre Rose Marche rose Bézu-Saint-Éloi samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose Marche rose
22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 11:00:00
2025-10-11
Pour Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la commune organise une marche rose de 8 km en hommage à Angélique.
Dons libres pour la fondation Becquerel. .
22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr
