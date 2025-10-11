Octobre Rose Marche rose Bézu-Saint-Éloi

Octobre Rose Marche rose Bézu-Saint-Éloi samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose Marche rose

22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Pour Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la commune organise une marche rose de 8 km en hommage à Angélique.

Dons libres pour la fondation Becquerel. .

22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

English : Octobre Rose Marche rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Marche rose Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-09-18 par Vexin Normand Tourisme