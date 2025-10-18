Octobre rose Marche Rose Dargnies

Octobre rose Marche Rose Dargnies samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose Marche Rose

Dargnies Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

2€ Dress code Rose

Parcours d’environ 6 km

Fonds reversés en intégralité au Centre Henri Becquerel de Rouen

Marche organisée par l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies et animée par l’association des petits écoliers

Tous unis contre le cancer du sein !

2€ Dress code Rose

Parcours d’environ 6 km

Fonds reversés en intégralité au Centre Henri Becquerel de Rouen

Marche organisée par l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies et animée par l’association des petits écoliers

Tous unis contre le cancer du sein ! .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 81 55

English :

2? Dress code: Pink

Approx. 6 km route

Funds donated in full to the Henri Becquerel Centre in Rouen

Walk organized by l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies and led by l’association des petits écoliers

United against breast cancer!

German :

2? Dresscode: Rosa

Strecke von ca. 6 km

Alle Spenden gehen an das Centre Henri Becquerel in Rouen

Der Marsch wird von der Amicale des Anciens Élèves de Dargnies organisiert und von der Association des petits écoliers (Verein der kleinen Schüler) durchgeführt

Alle vereint gegen Brustkrebs!

Italiano :

2? Codice di abbigliamento: Rosa

Circa 6 km

Tutti i fondi sono devoluti al Centro Henri Becquerel di Rouen

Camminata organizzata dall’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies e guidata dall’associazione dei piccoli écoliers

Uniti contro il cancro al seno!

Espanol :

2? Código de vestimenta: Rosa

Aproximadamente 6 km

Todos los fondos se donarán al Centro Henri Becquerel de Rouen

Marcha organizada por la Amicale des Anciens Élèves de Dargnies y dirigida por la asociación des petits écoliers

Unidos contra el cáncer de mama

L’événement Octobre rose Marche Rose Dargnies a été mis à jour le 2025-09-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS