Octobre rose Marche Rose Dargnies
Octobre rose Marche Rose Dargnies samedi 18 octobre 2025.
Octobre rose Marche Rose
Dargnies Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
2€ Dress code Rose
Parcours d’environ 6 km
Fonds reversés en intégralité au Centre Henri Becquerel de Rouen
Marche organisée par l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies et animée par l’association des petits écoliers
Tous unis contre le cancer du sein !
2€ Dress code Rose
Parcours d’environ 6 km
Fonds reversés en intégralité au Centre Henri Becquerel de Rouen
Marche organisée par l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies et animée par l’association des petits écoliers
Tous unis contre le cancer du sein ! .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 81 55
English :
2? Dress code: Pink
Approx. 6 km route
Funds donated in full to the Henri Becquerel Centre in Rouen
Walk organized by l’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies and led by l’association des petits écoliers
United against breast cancer!
German :
2? Dresscode: Rosa
Strecke von ca. 6 km
Alle Spenden gehen an das Centre Henri Becquerel in Rouen
Der Marsch wird von der Amicale des Anciens Élèves de Dargnies organisiert und von der Association des petits écoliers (Verein der kleinen Schüler) durchgeführt
Alle vereint gegen Brustkrebs!
Italiano :
2? Codice di abbigliamento: Rosa
Circa 6 km
Tutti i fondi sono devoluti al Centro Henri Becquerel di Rouen
Camminata organizzata dall’Amicale des Anciens Élèves de Dargnies e guidata dall’associazione dei piccoli écoliers
Uniti contro il cancro al seno!
Espanol :
2? Código de vestimenta: Rosa
Aproximadamente 6 km
Todos los fondos se donarán al Centro Henri Becquerel de Rouen
Marcha organizada por la Amicale des Anciens Élèves de Dargnies y dirigida por la asociación des petits écoliers
Unidos contra el cáncer de mama
L’événement Octobre rose Marche Rose Dargnies a été mis à jour le 2025-09-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS