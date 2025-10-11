[Octobre Rose] Marche Rose Salle Milcolor Eslettes

[Octobre Rose] Marche Rose Salle Milcolor Eslettes samedi 11 octobre 2025.

[Octobre Rose] Marche Rose

Salle Milcolor Rue des Lilas Eslettes Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Marchez au profit de la lutte contre le cancer du sein ! Rendez-vous samedi 11 octobre à 9h15, avec un petit déjeuner offert à 10h30, pour cette 8ème marche mixte.

Départ du Milcolor pour une marche dans la commune. Inscriptions au profit de l’association EMMA.

Inscription auprès de la mairie d’Eslettes avec le 9 octobre.

Un objet ou un vêtement rose serait apprécié. .

Salle Milcolor Rue des Lilas Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie

