[Octobre Rose] Marche Rose Salle Milcolor Eslettes
[Octobre Rose] Marche Rose Salle Milcolor Eslettes samedi 11 octobre 2025.
[Octobre Rose] Marche Rose
Salle Milcolor Rue des Lilas Eslettes Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 09:00:00
Marchez au profit de la lutte contre le cancer du sein ! Rendez-vous samedi 11 octobre à 9h15, avec un petit déjeuner offert à 10h30, pour cette 8ème marche mixte.
Départ du Milcolor pour une marche dans la commune. Inscriptions au profit de l’association EMMA.
Inscription auprès de la mairie d’Eslettes avec le 9 octobre.
Un objet ou un vêtement rose serait apprécié. .
English : [Octobre Rose] Marche Rose
