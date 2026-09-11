[Octobre Rose] Marche Rose Salle Milcolor Eslettes
samedi 3 octobre 2026 · Salle Milcolor · Eslettes
Informations pratiques
Eslettes
[Octobre Rose] Marche Rose
Salle Milcolor Rue des Lilas Eslettes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 13:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Marchez au profit de la lutte contre le cancer du sein ! Ce samedi 03 octobre, rendez-vous à 9h15 pour cette 9ème Marche Rose d’Eslettes.
Départ du Milcolor pour une marche mixte dans la commune. Venez en rose pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Une collation sera également offerte.
Inscription auprès de la mairie d’Eslettes avec le 27 septembre. .
Salle Milcolor Rue des Lilas Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 71 38 secretariat@eslettes.fr
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English : [Octobre Rose] Marche Rose
L’événement [Octobre Rose] Marche Rose Eslettes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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