Octobre rose Marche rose Gymnase Léo Lagrange Eu

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 10:00:00

2025-10-26

A partir de 10h00 départ de la marche rose familiale, organisée par l’association Bout de chemin, suivie d’un moment de convivialité au

gymnase Léo Lagrange.

Participation libre au profit de l’association Bout de Chemin .

Renseignement au 06 08 58 76 95 .

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 58 76 95

