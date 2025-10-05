Octobre Rose Marche Rose Marmande

Octobre Rose Marche Rose Marmande dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose Marche Rose

Plaine de la Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

La ville de Marmande vous propose de marcher, randonner, courir, à l’occasion de « Octobre Rose ».

En marchant ou en courant, venez participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. Vous pourrez faire un don sur place pour soutenir cette cause. Rejoignez-nous à partir de 9h45.

Avec la participation de l’USM Athlétisme, Marche Course Running pour Tous .

Plaine de la Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : Octobre Rose Marche Rose

The town of Marmande is inviting you to walk, hike or run for « Octobre Rose » (Pink October).

German : Octobre Rose Marche Rose

Die Stadt Marmande lädt Sie anlässlich des « Rosa Oktobers » zum Gehen, Wandern und Laufen ein.

Italiano :

La città di Marmande vi invita a camminare, camminare o correre nell’ambito della campagna « Ottobre rosa ».

Espanol : Octobre Rose Marche Rose

La ciudad de Marmande te invita a caminar, hacer senderismo o correr en el marco de la campaña « Octubre Rosa ».

L’événement Octobre Rose Marche Rose Marmande a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne