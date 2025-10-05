Octobre Rose Marche Rose Marmande
Octobre Rose Marche Rose Marmande dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose Marche Rose
Plaine de la Filhole Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
La ville de Marmande vous propose de marcher, randonner, courir, à l’occasion de « Octobre Rose ».
En marchant ou en courant, venez participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. Vous pourrez faire un don sur place pour soutenir cette cause. Rejoignez-nous à partir de 9h45.
Avec la participation de l’USM Athlétisme, Marche Course Running pour Tous .
Plaine de la Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
English : Octobre Rose Marche Rose
The town of Marmande is inviting you to walk, hike or run for « Octobre Rose » (Pink October).
German : Octobre Rose Marche Rose
Die Stadt Marmande lädt Sie anlässlich des « Rosa Oktobers » zum Gehen, Wandern und Laufen ein.
Italiano :
La città di Marmande vi invita a camminare, camminare o correre nell’ambito della campagna « Ottobre rosa ».
Espanol : Octobre Rose Marche Rose
La ciudad de Marmande te invita a caminar, hacer senderismo o correr en el marco de la campaña « Octubre Rosa ».
L’événement Octobre Rose Marche Rose Marmande a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne