[Octobre Rose] Marche Solidaire Bosc-le-Hard
Rue des Forges Bosc-le-Hard Seine-Maritime
Début : 2025-10-02 13:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Le 2 octobre, l’association Amer 76 vous invite à la Marche Solidaire de Bosc-le-Hard.
Parcours de 2km.
Sur inscription.
Le prix de l’inscription sera reversé à la Ligue contre le Cancer. .
Rue des Forges Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie r.breton@amer-76.fr
