[Octobre Rose] Marche Solidaire Bosc-le-Hard

[Octobre Rose] Marche Solidaire Bosc-le-Hard jeudi 2 octobre 2025.

[Octobre Rose] Marche Solidaire

Rue des Forges Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 13:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Le 2 octobre, l’association Amer 76 vous invite à la Marche Solidaire de Bosc-le-Hard.

Parcours de 2km.

Sur inscription.

Le prix de l’inscription sera reversé à la Ligue contre le Cancer. .

Rue des Forges Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie r.breton@amer-76.fr

English : [Octobre Rose] Marche Solidaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Octobre Rose] Marche Solidaire Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin