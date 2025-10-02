[Octobre Rose] Marche Solidaire Bosc-le-Hard

Rue des Forges Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Le 2 octobre, l’association Amer 76 vous invite à la Marche Solidaire de Bosc-le-Hard.
Parcours de 2km.
Sur inscription.
Le prix de l’inscription sera reversé à la Ligue contre le Cancer.   .

Rue des Forges Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie   r.breton@amer-76.fr

