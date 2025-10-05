Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau

Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose: marche solidaire

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Pour la 4ème année, la Ville et le CCAS de Boucau en partenariat avec La Ligue contre le Cancer se mobilisent et organisent une marche solidaire dans le cadre d’Octobre rose, mois de la sensibilisation au cancer du sein.

9h: Inscriptions sur place

10h départ de la marche depuis la Maison des Associations

Un apéritif convivial sera offert à tous les participant(e)s à l’arrivée.

Informations pratiques

Durée de marche environ 1h

Prévoir un t-shirt ou accessoire rose, équipement de marche, gourde etc.

Chaussures de marche obligatoires.

Pas d’annulation en cas de pluie. .

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

English : Octobre rose: marche solidaire

German : Octobre rose: marche solidaire

Italiano :

Espanol : Octobre rose: marche solidaire

L’événement Octobre rose: marche solidaire Boucau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque