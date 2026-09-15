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Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau

dimanche 4 octobre 2026 · rue Pierre Lacouture · Boucau

Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue Pierre Lacouture
Adresse
Maison des associations
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Boucau

Octobre rose: marche solidaire

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Pour la 5ème année, la Ville et le CCAS de Boucau en partenariat avec La Ligue contre le Cancer se mobilisent et organisent une marche solidaire dans le cadre d’Octobre rose, mois de la sensibilisation au cancer du sein.
9h: Inscriptions sur place
10h : départ de la marche depuis la Maison des Associations
Des animations et des ateliers gratuits autour du bien-être se tiendront dès 9h.
Informations pratiques :
Durée de marche : environ 1h
Prévoir un t-shirt ou accessoire rose, équipement de marche, gourde etc.
Chaussures de marche obligatoires.
Pas d’annulation en cas de pluie.   .

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79 

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English : Octobre rose: marche solidaire

L’événement Octobre rose: marche solidaire Boucau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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