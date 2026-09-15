Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau
dimanche 4 octobre 2026 · rue Pierre Lacouture · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Octobre rose: marche solidaire
rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Pour la 5ème année, la Ville et le CCAS de Boucau en partenariat avec La Ligue contre le Cancer se mobilisent et organisent une marche solidaire dans le cadre d’Octobre rose, mois de la sensibilisation au cancer du sein.
9h: Inscriptions sur place
10h : départ de la marche depuis la Maison des Associations
Des animations et des ateliers gratuits autour du bien-être se tiendront dès 9h.
Informations pratiques :
Durée de marche : environ 1h
Prévoir un t-shirt ou accessoire rose, équipement de marche, gourde etc.
Chaussures de marche obligatoires.
Pas d’annulation en cas de pluie. .
rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : Octobre rose: marche solidaire
L’événement Octobre rose: marche solidaire Boucau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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