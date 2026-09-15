Octobre rose: marche solidaire rue Pierre Lacouture Boucau

Informations pratiques

Boucau

Octobre rose: marche solidaire

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour la 5ème année, la Ville et le CCAS de Boucau en partenariat avec La Ligue contre le Cancer se mobilisent et organisent une marche solidaire dans le cadre d’Octobre rose, mois de la sensibilisation au cancer du sein.

9h: Inscriptions sur place

10h : départ de la marche depuis la Maison des Associations

Des animations et des ateliers gratuits autour du bien-être se tiendront dès 9h.

Informations pratiques :

Durée de marche : environ 1h

Prévoir un t-shirt ou accessoire rose, équipement de marche, gourde etc.

Chaussures de marche obligatoires.

Pas d’annulation en cas de pluie. .

rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : Octobre rose: marche solidaire

L’événement Octobre rose: marche solidaire Boucau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque