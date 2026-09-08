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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer

dimanche 25 octobre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de Normandie
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Octobre Rose – marche solidaire

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Octobre Rose – marche solidaire, ensemble marchons contre le cancer du sein. 2 parcours au choix 4 km ou 8 km (accessible à tous).

RDV à 14h, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.
Participation libre au profit de la recherche.   .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Octobre Rose – marche solidaire

L’événement Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme

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