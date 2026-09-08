Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer
dimanche 25 octobre 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Octobre Rose – marche solidaire
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Octobre Rose – marche solidaire, ensemble marchons contre le cancer du sein. 2 parcours au choix 4 km ou 8 km (accessible à tous).
RDV à 14h, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.
Participation libre au profit de la recherche. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Octobre Rose – marche solidaire
L’événement Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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