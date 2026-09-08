Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Octobre Rose – marche solidaire

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Octobre Rose – marche solidaire, ensemble marchons contre le cancer du sein. 2 parcours au choix 4 km ou 8 km (accessible à tous).

RDV à 14h, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.

Participation libre au profit de la recherche. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose – marche solidaire

L’événement Octobre Rose – marche solidaire Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme