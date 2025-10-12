OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian
OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian dimanche 12 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE
Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Accueil et inscription à partir de 7h30, place Etienne Pascal à Hérépian (un café vous sera offert).
Vous aurez le choix entre randonnées pédestres
– 14 km (4h30) départ à 8h30
– 9 km (3h30) départ à 9h30
mais aussi une balade familiale accessible en poussettes et fauteuils roulants départ 10h30
Echauffement assuré par Emmanuel ARONOFF
Dimanche 12 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose
« Marchons pour le dépistage du cancer du sein ».
La participation est libre. Le montant sera reversé à la Ligue contre le cancer 34 section Bédarieux.
Renseignements 06 77 40 43 74
Apéritif offert par la mairie aux participants
A l’issue de la marche, Repas 15€ sur inscription obligatoire au 06 77 40 43 74 ou au 06 31 07 25 46
Animaux interdits .
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 31 07 25 46
English :
Welcome and registration from 7:30 am, place Etienne Pascal in Hérépian (coffee will be provided).
You’ll have a choice of hikes:
– 14 km (4h30): departure at 8h30
– 9 km (3h30): departure at 9h30
but also a family walk accessible to baby carriages and wheelchairs: departure at 10:30 a.m
Warm-up by Emmanuel ARONOFF
German :
Empfang und Anmeldung ab 7:30 Uhr, Place Etienne Pascal in Hérépian (ein Kaffee wird Ihnen angeboten).
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Wanderungen:
– 14 km (4h30): Start um 8h30
– 9 km (3h30): Start um 9h30
aber auch eine Familienwanderung, die für Kinderwagen und Rollstühle geeignet ist: Abfahrt 10:30 Uhr
Aufwärmen durch Emmanuel ARONOFF
Italiano :
Accoglienza e registrazione a partire dalle 7.30, Place Etienne Pascal, Hérépian (sarà offerto un caffè).
Si potrà scegliere tra diverse passeggiate:
– 14 km (4h30): partenza alle 8h30
– 9 km (3h30): partenza alle 9h30
ma anche una passeggiata per famiglie accessibile a passeggini e sedie a rotelle: partenza alle 10.30
Riscaldamento a cura di Emmanuel ARONOFF
Espanol :
Acogida e inscripción a partir de las 7.30 h, Place Etienne Pascal, Hérépian (se servirá café).
Podrá elegir entre varios recorridos:
– 14 km (4h30): salida a las 8h30
– 9 km (3h30): salida a las 9h30
pero también un paseo familiar accesible para cochecitos y sillas de ruedas: salida a las 10h30
Calentamiento a cargo de Emmanuel ARONOFF
L’événement OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB