Octobre rose marche solidaire Salle des fêtes Iffendic
Octobre rose marche solidaire Salle des fêtes Iffendic samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose marche solidaire
Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le CCAS se mobilise à nouveau en faveur de la lutte contre le cancer du sein avec une marche solidaire.
Deux nouveaux circuits sont proposés cette année 6 km (accessible aux poussettes) et 10 km
Samedi 5 octobre. Départ à 10h00 de la salle des fêtes
Les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le cancer comité d’Ille-et-Vilaine (35), Association EAU de ROSE et Le Comité féminin 35. .
Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
