Octobre rose marche solidaire Salle des fêtes Iffendic samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le CCAS se mobilise à nouveau en faveur de la lutte contre le cancer du sein avec une marche solidaire.

Deux nouveaux circuits sont proposés cette année 6 km (accessible aux poussettes) et 10 km

Samedi 5 octobre. Départ à 10h00 de la salle des fêtes

Les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le cancer comité d’Ille-et-Vilaine (35), Association EAU de ROSE et Le Comité féminin 35. .

Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

